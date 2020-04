Gert Verheyen: "Volgend seizoen met 18 clubs om juridische zaken te vermijden"

Voor wie het deze week compleet gemist heeft: de Pro League wil onze competitie stopzetten, al blijven er nog enkele belangrijke twistpunten over. De UEFA kan dan weer niet lachen met de Belgische intenties. Analist Gert Verheyen vindt het Belgische voornemen alleszins een "logische beslissing".

"Waar je nu helemaal niet meer aan denkt, is voetbal", vertelde hij vol overtuiging in De Ochtend op Radio 1.

"Iedereen is met veel zaken bezig, maar dat heeft te maken met het coronavirus, met voorzichtig zijn en met thuis blijven. Voetbal is zo ver weg. Dat je denkt dat je over een paar weken weer zou kunnen voetballen, dat kan ik niet geloven."

De UEFA lijkt daar wel op aan te sturen. "Daar heb je een tegenstelling tussen volksgezondheid en economische belangen. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, want dat laatste element speelt zo'n grote rol binnen de UEFA en er is de druk van de grootste competities."

"Maar dat kan nooit opwegen tegen de volksgezondheid. Het is logisch dat er over gediscussieerd wordt, maar - en dat is mijn mening - er primeert maar één iets: de gezondheid. Al de rest kan wachten. Kost het geld of is het zuur, dan is het maar even zo."