DeRonde2020: De Gendt en Evenepoel krijgen 3 sterren van Sporza-jury

3 sterren: De Gendt en Evenepoel

De juryleden, met daarbij onder meer Michel Wuyts, José De Cauwer, Sven Nys en Eddy Planckaert, mochten allebei 1 renner kiezen om 3 sterren aan te geven. Die renner was in bijna alle gevallen ofwel Thomas De Gendt ofwel Remco Evenepoel. Enkel Planckaert week af: hij geeft zijn 3 sterren aan Wout van Aert.

2 sterren: Van Aert en Naesen

Ook over de nummer 3 op het lijstje van onze jury bestond weinig twijfel. Wout van Aert krijgt als tijdrijder een parcours en uitdaging op zijn maat, al is het wat koffiedik kijken of zijn vorm goed genoeg is om topfavorieten De Gendt en Evenepoel het vuur aan de schenen te leggen. Oliver Naesen stond in bijna alle ploegen, maar enkel Ruben Van Gucht kent hem 2 sterren toe.