Charles Leclerc droogt ook iedereen af in e-race, Stoffel Vandoorne 6e

De autocoureurs kropen vanavond in hun kot achter het stuur voor de onlinerace in Australië. Die kwam in de plaats van de Grand Prix van Vietnam, die normaal gezien vandaag op de kalender stond, maar nog geen virtuele broer heeft.

Naast Charles Leclerc (Ferrari) en Stoffel Vandoorne (reserverijder Mercedes) deden ook Lando Norris (McLaren), Nicholas Latifi (Williams), George Russell (Williams), Antonio Giovonazzi (Alfa Romeo) en Alexander Albon (Red Bull) mee, aangevuld met jonge rijders, ervaren e-racers en enkele bekende koppen.

Vanaf de 2e plaats schoot Leclerc als een pijl uit een boog, hij snelde met zijn Ferrari meteen voorbij de Renault van de jonge Deen en polesitter Lundgaard. De Monegask, die vorig jaar 4-voudig wereldkampioen Sebastian Vettel aftroefde bij de Scuderia, zette vervolgens een demonstratie neer om met ruime voorsprong te finishen.

Stoffel Vandoorne moest vanaf de 10e plaats beginnen en eindigde na een vroege pitstop als 6e. In Bahrein stond hij 2 weken geleden nog op het podium.