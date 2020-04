Wat zijn Lampaert, Evenepoel en Stybar aan het bekokstoven?

De echte Ronde van Vlaanderen is door de coronacrisis uitgesteld, maar u zal morgen toch kunnen genieten van de eerste Ronde op de rollen. 13 profrenners zullen strijden om de zege in DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot.

Voor Deceuninck-Quick Step koersen Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Zdenek Stybar in hun kot. Vandaag spraken ze mekaar via hun smartphones. Benieuwd of de wolvenbende ook morgen samenspant op de rollen.

Dat is perfect mogelijk weet Michael Matthews, die eveneens aan de start staat. "Ook virtueel is het gemakkelijker om in groep te rijden", vertelt de Australiër van Sunweb. "Zodra je aanvalt en alleen rijdt, voel je dat het lastiger wordt. Ik verwacht enkele stevige aanvallen."