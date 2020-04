U houdt zich netjes aan regels op parcours Ronde van Vlaanderen

Tijdens deze coronacrisis mag u nog fietsen, maar dan alleen, met uw gezin of met één vriend of vriendin. En dat doet u ook zag onze reporter. Hij vatte vandaag post op de Koppenberg in Oudenaarde en op de Kapelmuur in Geraardsbergen.

Wie er de hellingen van de Ronde van Vlaanderen naar boven klauterde deed dat erg gedisciplineerd. "Het is hier erg stil, maar ook pijnlijk", getuigde een amateur op de Koppenberg. "Normaal gezien rijden hier 16.000 wielertoeristen naar boven, nu zijn het er 4 per uur."

Dat kan de lokale politie beamen. Het bleef erg rustig, de bekeuringen bleven op zak.

"Ons team heeft processen-verbaal opgesteld, maar niet voor wielrenners", zegt korpschef Joost Duhamel van de politiezone Vlaamse Ardennen. "Zij hebben geen enkele overtreding begaan."