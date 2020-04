Sint-Niklaas tekent verzet aan tegen degradatie vanwege coronavirus

De crisiscel van de Voetbalbond (KBVB) hakte eind maart de knoop al door: in het jeugd- en amateurvoetbal zal niet meer gevoetbald worden dit seizoen. De stand op 12 maart is zo meteen ook de eindstand in de amateurklasses, alle afdelingen onder de eerste klasse A en de eerste klasse B.

In de tweede amateurklasse zijn Sint-Niklaas en Hamme zo veroordeeld tot degradatie. Een bittere pil om te slikken, zeker omdat Sint-Niklaas met nog 6 speeldagen te gaan op amper 3 punten van de redding stond.

Sint-Niklaas vecht de vroegtijdige degradatie dan ook aan. Het tekent derdenverzet aan tegen de beslissing van de voetbalbond. "Dat de competitie werd stopgezet, kunnen we in de huidige crisis alleen maar ondersteunen", klinkt het. "Maar bij de degradatie kunnen we ons niet neerleggen."

Ook VW Hamme, de rode lantaarn met 15 punten na 24 wedstrijden, steunt dit verzet. Het zal stappen ondernemen om de beslssing van de voetbalbond aan te vechten.