Podcast: (her)beluister De Officieel Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen

Luister naar de Officieel Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen

Schotte: "Zelfs geluid van dokkeren op kasseien op de motor nagebootst"

""De officieel onwaarschijnljke Ronde van Vlaanderen" is een denkbeeldig scenario waarin wielerhelden en wielerheldinnen van de voorbije 100 jaar verwerkt worden", zegt Renaat Schotte. "Noem het een van de pot gerukte podcast."



"Het gaat onder andere over Briek Schotte, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Johan Museeuw, Tom Boonen, Marianne Vos, etc. Ze koersen zogezegd allemaal tegen elkaar in een script waarin de meest vreemde plotwendingen zitten. Maar het is wel heel leuk om naar te luisteren."