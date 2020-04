Opnieuw Servisch international gearresteerd die coronaregels aan zijn laars lapte

In Servië is het in deze coronatijd verplicht om vanaf 17 uur binnen te blijven. Bovendien zijn samenscholing van meer dan 5 personen ten strengste verboden. Deze beide regels werden door Aleksandar Prijovic geschonden toen de politie hem betrapte in de bar van een hotel in Belgrado.

"Prijovic werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter", vertelt de nationale politiecommissaris. "Ook het hotel zal gestraft worden, want het is verboden om eten en drinken te serveren. Enkel thuislevering wordt toegestaan."

Prijovic, in het dagelijkse leven aanvaller in Saudi-Arabië, is de tweede Servische international die betrapt wordt. Real-spits Luka Jovic werd ook al aangeklaagd toen hij op een feestje werd betrapt terwijl hij eigenlijk in quarantaine in zijn huis had moeten zitten.