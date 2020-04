Losada leeft met Beerschot in onzekerheid: "Het momentum is weg"

"We bekijken alles week per week en zelfs dag per dag, net als de Pro League en de KBVB", zegt Hernan Losada over de onzekere tijden waarin hij en zijn spelers leven.

"Wij proberen intussen onze spelers zo scherp mogelijk te houden, zowel mentaal als fysiek. Maar het zal niet meer hetzelfde zijn als 4 of 5 weken geleden, toen we in een flow zaten. Het momentum is nu weg, we zullen weer vanaf nul opnieuw moeten opbouwen."

Als de return nog gespeeld wordt, is de kans groot dat dat zonder publiek zal zijn. Losada is hier geen voorstander van. "Een finale is toch iets anders dan een gewone competitiematch. Het lijkt me raar om die zonder publiek te spelen. Het is ook niet eerlijk tegenover OH Leuven."

Een andere mogelijkheid is dat zowel Beerschot als OH Leuven overgaat en volgend seizoen 18 teams in 1A hebben. "Het is niet aan mij om daarover iets te zeggen, maar er zitten genoeg mensen met verstand in de Pro League om hierover te beslissen."