Lando Norris wil ook Max Verstappen virtueel F1 zien racen

Elke zondag wanneer er een Grote Prijs had moeten plaatsvinden, is er nu een virtuele race. Morgen spelen o.a. Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Red Bull) en Lando Norris (McLaren) het Formule 1-computerspel. Max Verstappen is er niet bij. Omdat de Nederlander niet kan winnen?

"Absoluut", lacht Norris op de vraag van Sky Sports. "Neen, in het spel iRacing kom ik hem wel tegen. Dan kan hij ook met andere auto's racen, dat vindt hij leuker."

"Ik denk niet dat Max het officiële F1-spel al veel gespeeld heeft. En als hij ergens aan meedoet, wil hij winnen. Red Bull zou hem moeten verplichten mee te racen, dat zou goed zijn voor het spel", vindt Norris.