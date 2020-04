"Bundesliga wil vanaf begin mei weer voetballen achter gesloten deuren"

Duitsland is een van de Europese landen die het minst getroffen is door het coronavirus. Het optimisme is er zo groot dat de 36 clubs uit de eerste en tweede Bundesliga voorzichtig opperen om vanaf mei weer te voetballen, zodat de competitie voor eind juni afgelopen is.

De clubs hopen om zoveel mogelijk wedstrijden tijdens het weekend te spelen. De midweekmatchen worden dan opgespaard voor duels van de Duitse beker of eventueel Europese matchen.

De wedstrijden zouden zonder toeschouwers afgewerkt worden, al moeten de bevoegde autoriteiten wel eerst nog het licht op groen zetten. Er zouden in totaal nog 9 speeldag afgewerkt moeten worden in de hoogste klasse.