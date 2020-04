WNBA stelt seizoensstart uit door coronavirus

De WNBA is de vrouwelijke tegenhanger van de NBA, waar al een paar weken niet meer gebasketbald wordt. Met Emma Meesseman (Washington Mystics) en Julie Allemand (Indiana Fever) zouden normaal gezien twee Belgian Cats op 15 mei aan hun seizoen beginnen in de VS.

Door de coronacrisis, die nu ook in de VS helemaal is losgebarsten, wordt de start van het seizoen voor onbepaalde duur uitgesteld.

WNBA-baas Cathy Engelbert legde het uitstel uit in een statement. Ze gaf ook nog mee dat "er verschillende scenario's op tafel liggen om de kalender en de formule van de competitie aan te passen".

Door het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021 komt er voor de WNBA wel een extra periode vrij. Tijdens de Spelen zou de competitie normaal gezien een zomerpauze houden.

De draft, die voorzien is op 17 april, blijft wel behouden. Eerder werd al besloten deze virtueel te laten doorgaan.

Emma Meesseman verdedigt met de Washington Mystics de WNBA-titel. Voor Jullie Allemand wordt het haar eerste seizoen in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld.