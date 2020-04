Virton verliest in evocatie, in principe moet Virton-Beerschot herspeeld

Het competitieduel Virton-Beerschot (1-0) van de 23e speeldag in 1B werd nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de enige treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond.

Virton en Westerlo kondigden diverse juridische stappen aan, maar die laatste ploeg trok zich na de slotspeeldag in 1B terug uit al die procedures bij gebrek aan sportief belang. Virton zette wel door, maar het evocatieberoep werd dus ongegrond verklaard.

Een Luxemburgse rechter had eerder beslist dat de match Virton-Beerschot niet herspeeld kon worden zolang alle procedures voorzien in het bondsreglement niet uitgeput zijn. Dat is nu wel gebeurd, waardoor Virton-Beerschot in principe nog herspeeld moet worden.

Door de coronacrisis, en de intentie van de Pro League om een punt te zetten achter de competities, lijkt het echter uitgesloten dat die replay nog plaatsvindt.

Westerlo voert daardoor de algemene stand in 1B aan, Virton is tweede. Mogelijk speelt dat nog in het voordeel van Westerlo als de Pro League beslist om voor de aanduiding van de promovendus in 1B rekening te houden met de algemene ranking.