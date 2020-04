Van KV naar KV: Jonckheere is aanwinst nummer 2 van Kortrijk

Nu er dit seizoen wellicht niet meer gevoetbald wordt, kunnen de eersteklassers volop aan hun kern voor volgend seizoen werken.

KV Kortrijk kondigde vandaag met Michiel Jonckheere een tweede aanwinst aan. Twee weken geleden nam het verdediger Gilles Dewaele (24) over van tweedeklasser Westerlo.

Jonckheere, een jeugdproduct van Club Brugge, verlaat KV Oostende en tekende in het Guldensporenstadion een contract voor twee seizoenen. Hij speelde 200 wedstrijden voor de kustploeg en scoorde daarin 18 doelpunten. Hij was ook de laatst overgebleven speler bij KVO die in 2013 kampioen werd in tweede klasse.

Jonckheere werkte bij KV Oostende al samen met huidig KVK-trainer Yves Vanderhaeghe.