Peter Vandenbempt over brief UEFA en ECA: "Spierballen en cynisme ten top"

Maar ik kan me wel voorstellen dat clubs die niet gediend waren met het advies van gisteren, dat zij hier nu gebruik of misbruik van kunnen maken om die beslissing dan eventueel weer uit te stellen. Maar nog een keer: ik laat me vertellen dat er geen juridische grond is.

Ik heb nog geen rondvraag gedaan bij de Belgische clubs, maar ik kan me voorstellen dat de clubs die vastberaden zijn om het advies van de Pro League op 15 april in de algemene vergadering om te zetten in een formele beslissing, zich niet laten afschrikken.

De UEFA heeft overigens ook alleen maar de mogelijkheid gegeven aan competities die dat wilden om nog te voetballen na 30 juni. Dat was min of meer de eis van de 5 grootste competities, die enorme verliezen aan tv-geld zouden moeten incasseren.

Alles bij elkaar wordt er bij de Belgische clubs rustig gereageerd op de brief van de Europese voetbalbond UEFA en de ECA , de organisatie van de grootste voetbalclubs in Europa.

"Grote clubs willen nu solidariteit: cynisme ten top"

De brief is ook ondertekend door de ECA, de vereniging van grootste clubs in Europa. Dat is het meest stuitende aan deze démarche. De UEFA onderneemt dit op grote vraag en onder grote druk van de 5 grootste competities: Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk.

Het is zeer cynisch dat uitgerekend ECA-voorzitter Agnelli oproept tot solidariteit in Europa. Hij is de man die binnen de ECA al jaren ijvert om de grote clubs te isoleren, om een eigen Champions League te spelen, om naar een format te gaan waarbij alleen de grote clubs deelnemen aan de Champions League.

Het is dus eigenlijk een soort politiek. Dat heeft ermee te maken dat Agnelli en andere grote clubs onder druk staan om toch maar hun competities af te werken door de financiële belangen.

Agnelli is bovendien ook voorzitter van Juventus, nota bene een Italiaanse club, het land dat het zwaarst getroffen is in Europa. Hij krijgt het almaar moeilijker uitgelegd dat uitgerekend in Italië binnen afzienbare tijd weer getraind en gevoetbald zou worden.

Als steeds meer landen het Belgische voorbeeld volgen en hun competitie stopzetten, dan krijg je het niet meer verkocht om in Italië wél nog te voetballen. Dat is de grote vrees van die grote clubs: dat zij onder zware druk komen te staan door die andere landen die er wel een streep onder trekken.

Het is dus een entente tussen de grote clubs. Het gaat over vele honderden miljoenen. Dat zij proberen om de competitie af te werken, lijkt me logisch. Dat ze ineens een beroep doen op de solidariteit van de kleine clubs in de kleine landen, is cynisme ten top. Want als het over geld gaat, dan willen ze vooral niet weten van die clubs.