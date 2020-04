Open brief erevoorzitters en ambassadeurs KVO: "Praat als volwassenen"

"Praat met elkaar als volwassen mensen en zorg ervoor dat er ook volgend seizoen nog (prof)voetbal is in de Koningin der Badsteden", klinkt het.

"Laat het gezond verstand zegevieren"

"Er is maar een kustploeg in eerste klasse en zowel in goede als slechte tijden blijven we achter 'uus wèreldploegsje' staan. Onvoorwaardelijk", zo opent de brief.

"En we hebben de voorbije jaren ons part gehad wat betreft slechte tijden: voorzitters- en trainerswissels, degradatiegevaar, financiële perikelen,... Niets dat we niet aankonden. Want zo werkt het al eeuwenlang in Oostende: eb en vloed wisselen elkaar af. Maar de storm waar we nu ongewild in beland zijn, zorgt voor stevige averij."

Nu geruchten over een terugzetting van Oostende naar de amateurreeksen of zelfs een faillissement de laatste dagen almaar luider klinken, roepen de erevoorzitters de betrokken partijen op snel (virtueel) met elkaar om de tafel te zitten.