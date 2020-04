Ook Ronde van Zwitserland maakt kruis over editie

Eerder deze week besliste de Internationale Wielerunie UCI dat geen enkele wedstrijd voor 1 juni kan doorgaan. Daardoor sneuvelde ook al het Critérium du Dauphiné, een andere belangrijke voorbereidingskoers op de Tour.

De start van de Ronde van Frankrijk is voorzien op 27 juni. Het is nog onduidelijk of 's werelds belangrijkste wielerkoers eveneens genekt wordt door de coronacrisis. De organisatie schuift de beslissing nog even voor zich uit.