Ontdek het parcours van de virtuele Ronde: 3 hellingen in 32 km (video)

Bekijk het parcours van DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot

3 hellingen in eerste 19 kilometer

Op het digitale platform Bkool zullen de 13 deelnemers zondag 32 kilometer lang het beste van zichzelf geven op de rollen.

De virtuele start ligt in Ronse. Na 3 kilometer zullen ze voelen dat de weerstand verhoogt, want dan gaat het bergop met de Kruisberg/Hotond. Met een lengte van 2,5 kilometer is die helling het ideale lanceerplatform voor een demarrage.

Ruim 7 kilometer verder wacht de Oude Kwaremont, die in 1 adem genoemd mag worden met de Paterberg, de laatste helling van de dag. Voorbij de top van de Paterberg wacht de renners nog 13,2 kilometer naar Oudenaarde.

Wie in Oudenaarde als 1e over de virtuele streep komt, mag zich de 1e winnaar ooit noemen van de Ronde van Vlaanderen op rollen.