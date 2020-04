Olivier Deschacht doet er nog een jaartje bij: "Daarna is het wel genoeg geweest"

Deschacht speelde 27 wedstrijden in zijn eerste seizoen bij Zulte Waregem. Op zijn 39e is hij voetballen op het hoogste niveau nog altijd niet beu. Vandaag verlengde hij zijn contract met één jaar.

"Ik ben blij dat ik toch een beetje positief nieuws kan brengen in deze donkere tijden", zegt hij in filmpje op Twitter. "Laten we er een fantastisch jaar van maken. Hopelijk zijn jullie ook allemaal op post."

"Wat vinden we van dat nieuws?", vroeg Deschacht aan zijn kinderen. "Daarna is het wel genoeg hé", zeiden die in koor aan de zijde van hun papa.

Momenteel revalideert de verdediger nog van een operatie aan zijn schouder, maar de revalidatie verloopt vlot. Hij zou wel drie tot vier maanden aan de kant staan. "Ik zal volgend seizoen een belangrijke rol kunnen spelen op het veld maar vooral ook in de kleedkamer", zegt Deschacht op de website van zijn club.