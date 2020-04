Nederlandse ploegbazen zijn voor Tour zonder publiek: "Koers is sport van hoop"

Van alle grote sportevenementen weigert de Tour voorlopig een beslissing te nemen over uitstel.

"De Tour gaat alleen door als het verantwoord is. En als gevraagd wordt om dat te doen zonder publiek, zal Tour-baas Prudhomme daar zeker "ja" op zeggen", vertelt Jumbo-Visma-manager Richard Plugge aan De Telegraaf. De Tour-baas liet gisteren nochtans weten dat er zeker geen Tour achter gesloten deuren komt.

"Als de Tour doorgaat, zou dat bovendien betekenen dat we het virus onder controle hebben en we weer "back to normal" gaan. Het zou dus fantastisch zijn als de Tour kan plaatsvinden."

“Wielrennen is toch ook de sport van de hoop, van de verwachting. Mensen kijken uit naar koersen. ”

Sunweb-manager Iwan Spekenbrink treedt Plugge bij. "Pas als de overheidsinstanties groen licht geven, kunnen we we ons afvragen in welke vorm de Tour gereden kan worden."

"Op de huidige datum? Met of zonder publiek? Uiteraard is de wielersport een sport van de mensen. Maar zonder publiek langs de kant worden met tv en internet nog altijd wel een paar honderd miljoen mensen over de hele wereld bereikt", besluit Spekenbrink.