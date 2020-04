Michel Wuyts over DeRonde2020: "Er zal ongelooflijk geknald worden"

Ik ken de wereld van de virtuele koers weinig of niet. Ik heb de test van dit evenement meegemaakt en ik stond versteld van hoe het in elkaar zit, van hoe de animatie verloopt en van hoe de inspanningen gerelateerd worden aan bewegende poppetjes.

Het is fascinerend. Ik waande me in een speeltuin. Ik kan me wel inbeelden dat het mensen opzweept. Ik denk ook dat heel wat vijftigers of zestigers op zo'n platform rijden. Ik wil hun eten alleszins niet betalen, want dan kom ik niet meer uit de kosten.

In de eerste plaats oogt het wat kinderlijk, maar ik kan me inbeelden dat je getriggerd wordt door die afbeelding van jezelf. Ik stap dus mee in een wonderlijk verhaal.

Of dit dan de of een toekomst is? Het zal geen permanent vervangmiddel zijn voor de Ronde of een ander monument, maar het is evident dat mensen zich ook in deze wereld willen onderscheiden.

Er moet wel nog een weg afgelegd worden. De omgeving waarin de renners zondag zullen rijden, is in die wereld wel erg Spaans.

Kijkers zullen plots vaststellen dat de Oude Kwaremont omzoomd is met olijfbomen en dat in de dorpjes de huizen opgetrokken zijn uit graniet. Ik waande me even in Galicië, nog altijd Noord-Spanje.

Dat wordt dus de uitdaging, maar dat is monnikenwerk. Men zal op termijn wel de echte Ronde-sfeer kunnen scheppen.

De hellingsgraden worden overigens wel gerespecteerd en ik hoor van deelnemers dat die hellingen tegenvallen. Het is moeilijker om de Kruisberg op dit platform op te rijden dan in werkelijkheid. Dat belooft.