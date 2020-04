Italiaanse voetbalcoach over coronavirus: "Het grenst aan de waanzin"

15.000 geblokkeerde maskers

Bergamo is de hoofdstad van Lombardije, de regio in Noord-Italië die heel erg geraakt is door COVID-19. "Mijn familie is daar. Het is erg, erg zwaar", zegt Roberto Donadoni, die in China coach is van Shenzhen FC.

"Ik praat elke dag met mijn moeder, mijn broer en mijn zus. Ik kan mijn familie zien via video-apps, maar dat is niet hetzelfde."

De voormalige WK-finalist (1994) en bondscoach van de Azzurri (2006-2008) droeg zijn steentje bij door 15.000 mondmaskers te kopen om zijn landgenoten te helpen, maar tot zijn grote frustratie bleven die 10 dagen geblokkeerd in Italië alvorens ze werden uitgedeeld.

"Het is ongelofelijk, je houdt het niet voor mogelijk. Het grenst aan de waanzin, want intussen gaan er zeker mensen dood", windt Donadoni zich op.