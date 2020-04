Bayern beloont Flick voor zijn goede werk met een contract tot 2023

Nu er door de coronacris nergens in Europa gevoetbald wordt, hebben de clubs tijd om aan het volgende seizoen te denken. Zo ook bij Bayern München, dat vandaag besliste om het contract van (interim-)trainer Hans-Dieter Flick te verlengen tot 2023.

De 55-jarige Duitser nam in november het roer bij de Duitse "Rekordmeister" over na het ontslag van Niko Kovac. Onder Flick deed Bayern het uitstekend. Het rukte weer op naar de eerste plaats in de Bundesliga na 11 wedstrijden zonder nederlaag (10 zeges).

"We zijn als club heel tevreden met het werk van "Hansi"", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de website van Bayern. "Het team is heel erg geëvolueerd onder Flick. We spelen attractief voetbal en dat laat zich ook zien in het klassement."

"Er komen grote uitdagingen aan in de voetbalwereld", treedt technisch directeur Hasan Salihamidžić zijn voorzitter bij. "Flick is daarvoor de juiste man."