"Coronacrisis kan doodsteek zijn voor voetbalclubs, maar ook een kans"

"Als je kijkt welke moeilijkheden Lokeren, Roeselare, Virton, Lommel... hebben, zou het best wel eens kunnen dat dit de genadeslag is."

Vidarsson ziet kansen: "Never let a good crisis go to waste"

Arnar Vidarsson bekijkt deze periode waarin het financieel moeilijk wordt voor de Belgische clubs, maar ook die in andere landen, door een andere bril.

"Het is in mijn ogen ook een heel grote opportuniteit. Ik zag ergens een quote van Winston Churchill passeren: "Never let a good crisis go to waste.""

"Ik vind het een opportuniteit om op een andere manier naar het Belgische voetbal te gaan kijken. Als het nu zo moeilijk is, is dat omdat je het zelf zo moeilijk gemaakt hebt door de jaren heen, door contracten en dergelijke."

"Ik vind dat heel veel clubs in België moeten beseffen dat ze opleidingsclubs zijn. We zouden heel veel kunnen oplossen met onze jeugdopleidingen."



"Het is moeilijk voor iedereen en het zal veel geld en moeite kosten om uit deze crisis te geraken. Maar clubs moeten beseffen dat er ook een mooie kans ligt: laat ons voor één keer met iets meer Belgen aan de aftrap komen; laat ons misschien een klein beetje de grenzen sluiten voor - laat ons zeggen - Europese C-spelers, zoals ik bijvoorbeeld was", besloot de IJslander zijn betoog met een kwinkslag. Vidarsson speelde jarenlang voor Lokeren en Cercle Brugge en was er ook coach.