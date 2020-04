Vormer: "Hadden liever op het veld gevierd, maar hebben titel wel verdiend"

De raad van bestuur van de Pro League voetbal adviseerde vandaag om de Belgische voetbalcompetitie met onmiddellijke ingang te beëindigen en het huidige klassement in 1A te aanvaarden. Dat zou dan meteen ook betekenen dat Club Brugge de nieuwe kampioen is.

"Ik zag het op de app en Vincent Mannaert belde me ook om het te zeggen. Dan ben je toch wel een heel blij man, want samen hebben we een heel goed seizoen gedraaid. Het kwam natuurlijk een beetje onverwachts nu, maar we hebben het wel dik verdiend", vindt Ruud Vormer.

"We hadden uiteraard wel gehoopt om het op het veld te doen. Dit is toch anders dan wanneer je op het veld staat, de ref affluit en je kunt gaan vieren. Het is zeker mijn vreemdste titel en ik hoop dat ik dit niet meer hoef mee te maken, want het is een nare situatie."