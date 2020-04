Voormalige F1-paus Ecclestone wordt op zijn 89e voor de 4e keer vader

Bernie Ecclestone heeft uit twee vorige huwelijken al 3 kinderen: Deborah (65), Tamara (35) en Petra (31). Naast vader is de 89-jarige Brit ook al grootvader én overgrootvader.

En daar komt dus in de zomer nog een jongetje bij, want Ecclestones Braziliaanse vrouw Fabiana is in verwachting. Dat heeft de voormalige Formule 1-baas bevestigd aan het Zwiterse Blick.

"In de zomer is het zover", zegt Ecclestone, die sinds zijn afscheid van de Formule 1 in Brazilië woont en wiens vermogen op bijna 3 miljard euro geschat wordt. "Nadat ik gestopt ben, hadden we tijd genoeg om te oefenen (lacht)."