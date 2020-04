VIDEO: Zo ging het vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen (voor en achter de schermen)

Op weg naar de Oude Kwaremont gaat topfavoriet Mathieu van der Poel tegen de grond. "Over and out", denkt ook vader Adrie in eerste instantie, maar ondertussen weten wij natuurlijk beter. Ooggetuigen hebben al vaak beschreven hoe spectaculair de inhaalrace van de Nederlander oogde vorig jaar. Nu ziet u het met uw eigen ogen.