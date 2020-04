Vandenbempt: "Men zal proberen de promotie- en bekerfinale wel nog te spelen"

Eind vorige week gaven 17 van de 24 profclubs al aan dat ze liever zouden stoppen met voetballen dit seizoen. Een consensus was er dus nog lang niet, maar de Raad van Bestuur van de Pro League is nu veel sneller dan verwacht toch tot een unaniem advies gekomen. "Dat wordt voortschrijdend inzicht genoemd. Het was blijkbaar een heel rustige en serene vergadering, anders dan een week geleden", vertelt Peter Vandenbempt.

"Ploegen als Standard en Charleroi boden weinig of geen weerwerk meer. En toen bleek dat voetballen na 30 juni onmogelijk zou zijn, moest ook die laatste speeldag voor de hele Pro League niet meer. Het is dus een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur, maar de algemene vergadering moet dit bekrachtingen en stemmen. Dat kan waarschijnlijk pas rond 15 april."

Er werd gevreesd voor schadeclaims van de rechtenhouders bij het stopzetten van de competitie. Is daar duidelijkheid over? "Neen , dat zullen we komende weken nog zien. Dat is een onderwerp van dispuut geweest. Volgens sommigen is de clausule in het televisiecontract sluitend en kan er onmogelijk een claim ingediend worden, volgens anderen is dat voor interpretatie vatbaar. Voor alle duidelijkheid, alle bedragen zijn al betaald en voor een groot stuk ook al verdeeld onder de clubs. Het zou dus een claim met terugwerkende kracht zijn."