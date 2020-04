UEFA: "EK voor vrouwen en beloften zijn nog niet uitgesteld"

Na de videoconferentie met vertegenwoordigers van de 55 lidstaten kwamen enkele voetbalbonden gisteren met het nieuws dat er een akkoord bereikt was om beide EK's, die volgend jaar op de planning stonden, naar 2022 te verplaatsen.

Beide toernooien zouden op die manier uit het vaarwater van het EK bij de mannen verdwijnen, dat vanwege de coronacrisis komende zomer niet kan plaatsvinden en eerder al verplaatst werd naar volgend jaar.

"Al is het natuurlijk wel een mogelijkheid dat beide toernooien in de zomer van 2022 plaatsvinden", klinkt het bij de UEFA. "Maar een officiële beslissing daaromtrent is er dus nog niet."

Zowel de Red Flames als de Belgische beloften zijn nog in de running om zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen.

De Flames voeren hun kwalificatiepoule samen met Zwitserland aan met het perfecte rapport van twaalf punten uit vier wedstrijden. De Belgische vrouwen en Zwitsers keken mekaar wel nog niet in de ogen. Ook de beloften voeren hun groep aan, met een punt meer dan Duitsland en Wales. De jonge Duitsers tellen wel een partij minder.

Omtrent andere jeugdtoernooien kwam er woensdag wel bevestiging. Het EK U17 bij de jongens van mei 2020 is geannuleerd, net als het EK U19 bij de meisjes. Het EK U17 bij de meisjes is tot nader order uitgesteld, net als het EK U19 bij de jongens. Die laatste twee EK's zijn kwalificatietoernooien voor het WK en moeten later mogelijk toch nog gespeeld worden.