In deze coronatijden is de bewegingsvrijheid van renners beperkt. Een groot deel van het peloton moet het doen met sessies op de rollen, maar dat begint te wegen. De Spanjaard Mikel Landa laat op Twitter uitschijnen dat hij stilaan begint te flippen van zijn rollen, al speelt hij natuurlijk een rolletje en is het uiteindelijk maar een grapje.