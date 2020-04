Tom De Sutter stopt: "Zijn laatste transfer is er eentje naar huis"

De carrière van Tom De Sutter zat al een tijdje in het slop. De Sutter trapte bij Cercle Brugge de deur wagenwijd op en versierde daarop een transfer naar Anderlecht, waar hij 3 keer kampioen werd.

Uiteindelijk zou De Sutter bij rivaal Club Brugge belanden, waar hij zijn laatste kunstjes op het allerhoogste niveau zou uitoefenen. Met Club won hij in 2015 de beker. Hij scoorde toen in de finale tegen Anderlecht.

De Sutter verdedigde ook nog de kleuren van onder meer Lokeren en Oostende en voetbalde het afgelopen seizoen bij Knokke, waar hij het voorbije weekend na de stopzetting van de amateurreeksen kampioen werd. Met die titel zwaait hij af.

"Papa heeft beslist te stoppen met voetballen”, lezen we in een Instagram-bericht waarin de kindjes van De Sutter het woord nemen.

“Daar zijn we superblij mee, want hij klaagde de laatste tijd wel eens over pijn. Tenslotte is hij ook niet meer van de jongste. En laat ons eerlijk zijn, in padel zit meer toekomst voor hem.” De Sutter is een grote liefhebber van de populaire sport.

"Hij zal het missen, daar zijn we zeker van. Maar hij heeft zich superhard geamuseerd. En mama is ook blij dat hij eindelijk thuis "ook eens iets zal doen". De laatste transfer van papa is er eentje naar huis.”