Roger Federer: "Kijk nu al uit naar mijn terugkeer in Halle in 2021"

In de nasleep van het nieuws van Wimbledon maakte ook het grastoernooi in Halle bekend dat er dit jaar niet getennist wordt door de coronacrisis.

Federer, die een levenslang contract heeft met het Duitse toernooi, won er al 10 keer. Vorig jaar versloeg de nummer 4 van de wereld David Goffin in de finale in Halle.

Ondanks zijn 38 jaren maakte de 20-voudige grandslamwinnaar meteen duidelijk dat hij volgend jaar weer van de partij zal zijn in Halle: "We beleven moeilijke momenten, maar we zullen hier sterker uitkomen. Ik ben gelukkig en enthousiast nu al te kunnen zeggen dat ik volgend jaar zal terugkeren naar Halle. Blijf gezond ondertussen."

Het ATP-toernooi in Halle zal in 2021 doorgaan van 14 tot 20 juni.