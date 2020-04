Roche: "Van Avermaet is zondag favoriet", Teunissen: "Wout helpen waar ik kan"

Matthews: "Ik verwacht enkele stevige aanvallen"

Michael Matthews (Sunweb) eindigde vorig jaar 6e in de Ronde van Vlaanderen. "Ik verwacht ook zondag een echte strijd in de virtuele editie. We zijn allemaal topatleten en die willen altijd winnen", blikt de Australiër vooruit.

"Voor ons is het ook leuk dat we nu even een doel hebben om naar toe te werken. Dat we samen een wedstrijd kunnen rijden in deze tijden van quarantaine is een mooie stap voorwaarts."

Matthews geeft enkele geheimen prijs over virtueel koersen. "Het is ook virtueel gemakkelijker om in groep te rijden. Zodra je aanvalt en alleen rijdt, voel je dat het lastiger wordt. Ik verwacht enkele stevige aanvallen zondag."

Maar een hoofdrol ziet hij zichzelf niet meteen spelen. "Ik weet dat ik niet goed rijd op een hometrainer. Ik heb een doel nodig om naar toe te rijden, zoals de top van een klim of de aankomstlijn. Maar ik kijk er wel enorm naar uit."