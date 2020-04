Ook het Formule 1-circuit is door de coronacrisis volledig stilgevallen. Daniel Ricciardo brengt zijn tijd nu thuis door in Australië. Daar wordt hij omringd door natuur en schapen. Het inspireerde de F1-rijder om zijn eigen natuurdocumentaire te maken. Hij haalt de beste Sir David Attenborough, de iconische commentaarstem, in zich naar boven. Geslaagd?