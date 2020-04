Oostende wil van licentiecommissie een snelle uitspraak over rol van Marc Coucke

Op 16 januari sloten KVO en PMG een akkoord over een participatie en dat mondde op 15 februari ook uit in een ondertekende overeenkomst. Nadien kwam er echter een kink in de kabel. Coucke zou de terugbetaling van ruim 6 miljoen euro aan openstaande schulden van Oostende eisen, wat de overname in de weg zou staan. En ook de hoge stadionhuur gooit roet in het eten.