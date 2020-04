Ook CCC in nauwe schoentjes, Van Avermaet "staat open" voor salarisverlaging

"We vechten voor ons bedrijf en dus is er geen plaats voor sentiment. Het zou onverantwoordelijk zijn om te besparen op werknemers en tegelijkertijd de renners te sparen."

"We zullen hier beslissingen over moeten nemen", verklaart Milek. "Die kunnen pijnlijk, maar noodzakelijk zijn."

De aandelen en de omzet zijn stevig gedaald en dus moet er flink bespaard worden. En dan komt de sponsoring - CCC is de levenslijn van een mannen- en vrouwenteam - in het vizier.

Van Avermaet toont begrip

CCC zit al 20 jaar in het peloton en sprong in 2019 over naar de grote jongens. Het geraamte van BMC kon onder de CCC-vlag een doorstart maken.

Boegbeeld Greg Van Avermaet beseft dat zijn sponsor in slechte papieren zit, zo vertelde hij bij Cyclingnews.com.



"Als je gesponsord wordt door een supermarkt, dan hoef je wellicht niet te vrezen voor een salarisverlaging", legde de CCC-Belg uit. "Maar onze sponsors CCC en Giant zien af door deze crisis."



"We staan open voor een salarisverlaging. Het is normaal in deze tijden. Ik doe mijn job niet voor 100 procent omdat ik niet kan koersen. We moeten loyaal zijn tegenover onze sponsors en we moeten hen steunen in deze crisis."

"Hopelijk komen we hier sterker uit. Het belangrijkste voor mij is dat, als dit virus achter de rug is, ze kunnen doorgaan en geen problemen hebben met hun sponsoring in de toekomst."