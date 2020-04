Lampaert: "Het wordt skarten zondag, bij zege trakteer ik met virtuele taart"

Deceuninck-Quick Step kan zondag ook zijn rekening openen in virtuele wielerwedstrijden. "Als er een ploegmaat wegrijdt, zal ik het gat niet dichten", zegt Lampaert. Bij Lotto-Soudal wrijft Tim Wellens zich in de handen: "Ik ben blij dat Thomas (De Gendt) zondag mijn ploegmaat is."

Lampaert: "Ploegenspel kan in ons voordeel spelen"

Zonder coronacrisis had Yves Lampaert in deze periode misschien kunnen oogsten in zijn geliefkoosde kasseiklassiekers. "Maar de virtuele Ronde van Vlaanderen op zondag is een mooi alternatief. Al hoop ik dat we de Ronde de volgende keer wel op de weg kunnen rijden", zegt de kasseispecialist van Deceuninck-Quick Step. "Op de rollen zal het zondag zeker ook "skarten" worden. Ik denk dat mannen zoals Thomas (De Gendt) en Remco (Evenepoel) er van in het begin zullen invliegen. Als we hen niet meteen volgen, zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden om terug te keren." Met Stybar en Evenepoel heeft Lampaert 2 ploegmaten tijdens de virtuele race. “Het ploegenspel kan in ons voordeel spelen. Als er een ploegmakker in de aanval is, zal ik zeker niet het gat toerijden. Ik kan dan een beetje volgen. Uit de wind zitten, is wel niet mogelijk op de rollen." Wat als Lampaert de 1e virtuele editie van de Ronde wint? "Dan zal ik mijn trainingsmakkers van de Melkerie een virtuele taart opsturen", lacht Lampaert.

Stybar: "Misschien aanvallen op de Paterberg"

Voor Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) is een virtuele wedstrijd een stap in het onbekende. "Ik train eigenlijk amper op de rollen. Zelfs niet als het slecht weer is", geeft Stybar toe. "Maar ik kijk wel enorm uit naar de virtuele Ronde van Vlaanderen. Het zal misschien een van de weinige wedstrijden zijn die we dit jaar zullen zien." Renners met een goede tijdrit in de benen lijken zondag in het voordeel te zijn. "Ik moet het vooral hebben van mijn explosiviteit op een korte beklimming zoals de Paterberg. Dat ligt mij beter dan een tijdrit van 20 kilometer. Misschien moet ik dan maar op zo'n korte beklimming aanvallen." "Een zege in de Ronde op rollen zal niet hetzelfde zijn zoals in de echte Ronde van Vlaanderen. Maar een overwinning is een overwinning. Ik hoop wel dat we de echte Ronde van Vlaanderen nog kunnen rijden. Het zou uniek zijn om 2 keer de Ronde te winnen in hetzelfde jaar."

Wellens: "Blij dat De Gendt zondag mijn ploegmaat is"

Tim Wellens is zondag de 2e pion van Lotto-Soudal. "Ik ben blij dat Thomas (De Gendt) mijn ploegmaat is in de virtuele Ronde, want hij is de grote favoriet. Waarom? Thomas kan heel hard met de fiets rijden. Een zwakker puntje van hem is positionering en dat valt zondag helemaal weg. Positionering is wel net een van mijn goede punten." Zijn eigen winstkansen schat Wellens niet al te hoog in. "Mijn inspanningstesten op de rollen zijn wel altijd heel goed. Maar ik heb even stilgelegen en ik ben nu weer bezig aan het opbouwen." "Stress heb ik niet, voor de echte Ronde zou ik dat wel hebben gehad. Maar sowieso zal iedereen in het rood gaan. Op de weg kan je bijvoorbeeld nog eens stoppen met trappen. Virtueel is dat niet zo." Op de rollen vloeit er normaal altijd veel zweet. "Het wordt zaak om de omgeving koel te houden. Misschien moet ik nog een ijsvest zoeken, dat zou het geheime wapen kunnen zijn."

De 13 deelnemers op een rijtje