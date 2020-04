Hans Vanwijn verlaat Antwerp Giants: "Kijk uit naar nieuwe uitdaging"

Hans Vanwijn speelde sinds 2017 voor de Antwerp Giants. De 2,05m grote forward, die in het verleden ook voor Limburg United en Leuven speelde, groeide in de Lotto Arena uit tot een van de sterkhouders van het team. Vanwijn is ook al enkele jaren een vaste waarde bij de nationale ploeg.

Maar na 3 seizoenen vindt Vanwijn het dus mooi geweest bij de Giants, met wie hij 2 keer de Beker van België kon winnen. Het contract van Vanwijn in Antwerpen loopt deze zomer af en de 25-jarige Belg mikt op een buitenlands avontuur.

"Het was een rare manier om het seizoen te beëindigen", schrijft Vanwijn over de basketbalcompetitie, die vroegtijd stopgezet werd door het coronavirus. "In de voorbije 3 seizoenen hebben we mooie dingen bereikt, met 2 bekerzeges, de Final 4 in de Champions League en twee titelfinales in België."

"Ik wil de supporters, mijn ploegmaats, de stafleden en iedereen die betrokken is bij de Antwerp Giants bedanken voor de eindeloze steun. Het was écht. Eens een Giant, altijd een Giant. Ik kijk uit naar de volgende uitdaging."