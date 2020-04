"Geplaatste atleten moeten van nationale comités opnieuw startbewijs krijgen"

McConnell bevestigde ook dat de marathon ook in 2021 in Sapporo zal gelopen worden, zoals dat ook dit jaar gepland was. "Aan het wedstrijdprogramma wordt niets veranderd", aldus McConnell.

Het IOC kon voorts niets melden over sporttakken waar op de Spelen een leeftijdslimiet van toepassing is. Volgens McConnell lopen gesprekken met de betrokken associaties om die restricties eventueel aan te passen nu de OS met een jaar uitgesteld zijn. "Een beslissing hierover zal tijdens de volgende weken vallen."

"Organisatiecomité en IOC zullen extra kosten moeten betalen"

Het IOC heeft ook toegegeven dat het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021 de rekening van het evenement flink zal opdrijven. Zowel gastland Japan als het IOC zelf zullen bijkomende kosten voorgeschoteld krijgen.

"Over welk bedrag het gaat kunnen we momenteel nog niet zeggen", zegt OS-directeur Christophe Dubi donderdag. "Maar wat als een paal boven water staat, is dat het organisatiecomité en het IOC de extra kosten zullen moeten betalen. Om het budget te herberekenen, moeten we rekening houden met tienduizenden budgettaire elementen."

Dubi benadrukte voorts dat de financieel gezonde toestand van het organisatiecomité een voordeel vormt, nu er bijkomende kosten zullen zijn. "De financiële situatie van Tokio was voor de coronacrisis bijzonder rooskleurig", klinkt het.

"Op het gebied van marketing, ticketverkoop en logementen legden de organisatoren een fantastisch parcours af. Dat heeft een aardig bedrag opgeleverd waarop we nu kunnen bouwen."