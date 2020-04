Eric Gerets rouwt om Diouf: "Was mijn voorzitter en werd een van mijn beste vrienden"

Diouf begon zijn carrière in de sportwereld aanvankelijk als journalist, maar in 2005 werd hij voorzitter van l'OM. De Senegalees stond 4 jaar aan het roer van de Zuid-Franse club. In die periode was ook onder meer Eric Gerets er actief als

trainer. "Dit doet me veel verdriet", vertelde hij in een telefoongesprek.

"Ik kende hem erg goed. Hij was mijn voorzitter en hij werd daarna een van mijn beste vrienden. Hij gaf me veel vrijheid als trainer en zette bijvoorbeeld nooit druk om bepaalde spelers op te stellen. Dat vond ik heel indrukwekkend."

"Ik heb veel mooie herinneringen aan hem. Hij heeft me altijd gesteund als trainer. Tussen mij, het publiek en de voorzitter was er chemie. Hij was met voorsprong de beste voorzitter die ik ooit gehad heb. Zo komt er nooit meer

iemand, volgens mij."

"Als je iemand verliest die zo'n respect had voor jou, iemand de je zelf ook enorm respecteert, dan doet dat heel veel pijn."