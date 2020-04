"Jammer voor Club Brugge, maar denk eens aan de arme supporter van Liverpool"

Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, is er gelukkig nog Peter Vandenbempt. Onze commentator schetst hoe de kaarten nu liggen in de Jupiler Pro League na de raad van bestuur van gisteren.

Wat is er gisteren nu eigenlijk beslist?

De raad van bestuur van de Pro League adviseert om de competitie bij deze rangschikking na 29 speeldagen stop te zetten. Het is een advies, omdat ze niet anders kunnen. Een dergelijke beslissing kan alleen genomen worden door de algemene vergadering. Maar het advies van de raad was unaniem. Het zou al heel raar moeten lopen mocht de algemene vergadering op 15 april nog anders beslissen. Dat het gisteren plots redelijk snel ging? Bij die paar ploegen die nog wilden wachten met een beslissing, was het besef intussen gegroeid dat het eigenlijk onmogelijk wordt om nog een groot deel van de competitie te spelen.

Wat met de ploegen die nog wilden blijven voetballen?

Die ploegen hebben zich moeten neerleggen bij wat de vraag van de meerderheid van de clubs was, die dat vorige week al kenbaar hadden gemaakt in een open brief. Naarmate de crisis vordert, kom je toch tot het besef dat het niet anders kan. Dan moet je je neerleggen bij wat niet altijd voor iedereen een correcte afloop zal zijn, denk maar aan de strijd voor plaats 2. Maar het zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden. En dan moet je beslissingen aanvaarden die in normale omstandigheden onaanvaardbaar genoemd zouden worden.

Anderlecht had nog graag play-offs gespeeld, maar legt zich nu ook neer bij een stopzetting van de competitie.

Wat moet de opgerichte werkgroep de komende 2 weken bestuderen?

In overleg met de overheid, en dat is een heel cruciaal element, zal die werkgroep bekijken of de terugwedstrijd in de finale van 1B en de bekerfinale nog gespeeld kunnen worden. In overleg met de overheid, om te vermijden dat een burgemeester op het nippertje die match toch nog zou verbieden. Als die matchen gespeeld kunnen worden of niet, dan zullen we ook weten op welke manier we volgend jaar zullen voetballen in 1A en 1B. Als de finalematch in 1B gespeeld wordt, dan verloopt alles min of meer normaal. Dan heb je met Waasland-Beveren een zakker, heb je met OHL of Beerschot een promovendus, dan wordt de competitie met 16 behouden en dan krijg je normaal ook volgend seizoen play-offs. Als het niet lukt, dan lijkt een competitie met 18 clubs onvermijdelijk. En zonder play-offs eventueel. Als Antwerp bovendien de bekerfinale wint, dan pakt het alsnog het rechtstreekse ticket voor de groepsfase van de Europa League. Dat gaat voorlopig naar Charleroi.

Kan Antwerp Club Brugge nog van de dubbel te houden?

Er moeten dus nog belangrijke knopen doorgehakt worden?

Het zijn zeer belangrijke knopen. Voor het overgrote deel van de 24 profclubs doet het er niet veel meer toe, voor een paar wel. Waasland-Beveren blijft dus in onzekerheid over 1A, hetzelfde geldt voor OHL en Beerschot. Ik kan me voorstellen dat ze in Leuven niet erg blij zijn met de poging om de finalematch nog te spelen, want dat moet dan vrijwel zeker achter gesloten deuren en dat na misschien 2 maanden zonder wedstrijden. Een element dat er ook nog eens bijkomt: het zou ook kunnen dat sommige clubs geen licentie krijgen. Dan kan het allemaal nog eens veranderen. Via het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, is dat overigens ten allerlaatste op 11 mei.

Wie promoveert? Beerschot? Oud-Heverlee Leuven? Of allebei?

Wat met het tv-contract van het voorbije seizoen?

Het valt af te wachten wat de reactie van de huidige rechtenhouders is. Er was onduidelijkheid, maar er is mij nog eens bevestigd dat het tv-geld al is betaald op de rekening van de Pro League en dat het overgrote deel al is doorgestort. Dat bedrag moeten de rechtenhouders dus eventueel proberen te recupereren. En dat wordt dan voer voor juridische interpretatie. Er zullen juristen zijn, denk ik, die dat deel zullen proberen te recupereren. Maar in principe, zo lijkt het nu toch, zal dat heel moeilijk zijn voor de rechtenhouders. Maar daar hebben zij zelf ongetwijfeld een andere mening over.

Eisen tv-zenders hun geld terug?

Zorgt ons land en onze competitie nu voor een primeur?

Voor zover ik weet wel. Ik hoor dat de Nederlanders ook erg dicht bij deze beslissing staan, maar er is een groot verschil met de grote competities, de G5: Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. Hier zijn de clubs zeker van hun tv-geld, in die grote landen niet. Een stopzetting kan die competities heel veel kosten: in de Premier League gaat het dan over een dik miljard euro, in La Liga over 900 miljoen euro, in de Bundesliga over 700 miljoen euro, ... Dat zijn enorme bedragen. Als die landen moeten stoppen, dan kan het daar een economisch bloedbad worden. Daarom wil men ginds gebruik maken van de poort die de UEFA heeft opengezet om eventueel nog in juli te voetballen. Dat is het verschil met België.

Peter Vandenbempt: "In grote voetballanden dreigt een economisch bloedbad."

En dus is Club Brugge nu kampioen?

Dat is dus het enige voordeel aan die gigantische voorsprong van 15 punten die Club had opgebouwd. Daar bestaat weinig discussie over. Iedereen ging ervan uit dat, behoudens een complete inzinking, Club ook na de play-offs kampioen zou geweest zijn. Het zou moeilijker aanvaardbaar geweest zijn mocht Club een voorsprong van slechts 1 of 2 punten gehad hebben. Club is de verdiende kampioen en AA Gent is over het seizoen bekeken ook wel een mooie tweede. Maar het is wel sneu voor de spelers en trainers die er hard voor gewerkt hebben en voor de supporters dat er nu niet echt een feest komt. Het is jammer voor Club, maar stel je eens in de plaats van de arme supporters, spelers en trainer van Liverpool. Daar wachten ze al 30 jaar op een titel, maar de kans is groot dat het feest waar generaties al naar uitkijken, nu thuis voor de buis moet gebeuren. Al is dat uiteindelijk een van de onbelangrijke ongemakken van deze coronacrisis.

Club Brugge eindigt als 1e, AA Gent is een "mooie" 2e.

