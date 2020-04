Vinden je kinderen wandelen saai? Zet ze onderweg aan het sporten!

Jezelf en je kinderen voldoende in beweging houden tijdens deze coronaweken is niet eenvoudig. Een fikse wandeling in de lentezon is dan altijd een goed idee, maar wat als je kinderen dat maar saai vinden? Maak er een spel van! Belangrijk: maak duidelijke afspraken op straat met jouw kind. Niet zomaar oversteken bijvoorbeeld.