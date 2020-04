Vandenbempt over James McClean en "onnozelheid van de zuiverste soort"

James McClean is een 30-jarige linkerflankspeler. Hij speelde in zijn carrière voor onder meer Sunderland, Wigan, West Bromwich en tegenwoordig Stoke City in de Engelse tweede klasse. Zonder een bal te raken in deze coronatijd kwam hij begin deze week terecht in een mediastorm.

"McClean is een voetballer van Stoke, maar hij is veel bekender voor zijn weigering om op Remembering Sunday, de dichtste zondag bij 11 november (Wapenstilstand), een poppy te dragen zoals alle Engelse clubs dan doen. McClean weigert dat steevast sinds 2012", vertelde Vandenbempt.

"Dat komt hem op veel kritiek te staan, tot zelfs doodsbedreigingen. Naast ook wel steun, trouwens. Die weigering valt eenvoudig te verklaren. McClean komt uit Derry, dat we allemaal kennen van Bloody Sunday in 1972 of toch zeker van het liedje van U2. Hij komt meer specifiek uit de wijk Creggan en 6 van de 14 Ierse dodelijke slachtoffers die dag kwamen uit Creggan." Het Britse leger schoot toen met scherp bij een vreedzame, maar verboden betoging voor burgerrechten.

"McClean heeft altijd gezegd dat als de poppy (rode klaproos) alleen symbool zou staan voor de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, hij de klaproos zonder problemen zou dragen. Maar de poppy staat symbool voor de slachtoffers van alle onlusten, dus ook de Britse soldaten die gesneuveld zijn in Noord-Ierland."

"Als kind dat opgegroeid is met "The Troubles", zegt McClean dat hij het niet kan maken dat symbool te dragen. The Troubles zijn een wezenlijk deel van zijn familie en omgeving. Daar heb ik altijd veel respect voor gehad. Hij heeft ooit ook een intelligent geschreven en mooie brief aan de voorzitter van Stoke gericht om dat standpunt uit te leggen."