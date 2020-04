UEFA: "Competities in Europa moeten afgewerkt zijn voor 3 augustus"

Nu er voorbij die datum mag gevoetbald worden, zullen clubs wel een mouw moeten passen aan veel spelerscontracten. Die hebben traditioneel 30 juni als einddatum. Over die kwestie zal de UEFA zich later deze maand nog buigen.

De Nederlandse voetbalbond KNVB laat in een persbericht ook weten dat de UEFA een einddatum van 3 augustus vooropgesteld heeft voor de verschillende competities in Europa. "De UEFA dringt er sterk op aan om het seizoen uit te spelen en qua schema aan te sluiten bij de rest van voetballend Europa", klinkt het vanuit Nederland.

Wat met de Duivels en de Flames?

De Rode Duivels en de Red Flames komen dus de eerstvolgende maanden niet samen om interlands de spelen.

"Dat betekent voor België dat de Rode Duivels, in principe, pas opnieuw in actie komen op 5 september in Denemarken in de Nations League", meldt de voetbalbond.

"De Red Flames zien na de wedstrijd tegen Zwitserland op 14 april ook de match tegen Litouwen op 9 juni en de vriendschappelijke interland van 5 juni tegen Nederland verschoven worden naar een latere datum."

"Zij spelen in principe hun eerstvolgende interland in Leuven op 18 september tegen Roemenië in het kader van hun EK-kwalificatiecampagne voor het EK 2022."