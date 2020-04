Tijdelijke werkloosheid bij spelers en staf van Waasland-Beveren: "Uitzonderlijke maatregel"

Dat het coronavirus ook financiële gevolgen zal hebben voor sporters en clubs, is nu al duidelijk. Ook het voetbal wordt niet gespaard en vooral de kleinere clubs raken in ademnood.

De voorbije dagen kwamen er verschillende initiatieven en constructies, waarbij spelers in hun eigen portefeuille keken en bijvoorbeeld een deel van hun loon afstonden. De Pro League had een week geleden dan ook gevraagd om het systeem van tijdelijke werkloosheid niet in te roepen (tenzij om "dringende economische redenen").

Dat doet Waasland-Beveren, de rode lantaarn in de hoogste klasse, dus toch. "Moet het gezegd dat het coronavirus ook financiële gevolgen heeft voor een gezonde clubwerking? Geen enkele club, behorend tot de G5 of K11 of 1B, maakt daarop uitzondering. Wie dat ontkent, maakt zichzelf iets wijs. Punt", opent Waasland-Beveren zijn betoog.

"Een uitzonderlijke situatie vraagt om een uitzonderlijke maatregel. Dat is vandaag niet anders. Genekt door het coronavirus ligt de voetbalcompetitie 2019-2020 stil. Dat kan nog een hele poos duren. Tot nader order zijn alle trainingen én wedstrijden gecanceld."

"Om die reden worden alle contractspelers en de leden van de sportieve staf van Waasland-Beveren vanaf woensdag 1 april onder het statuut van tijdelijke werkloosheid door overmacht gezet na overleg tussen clubbestuur en spelersraad. Het merendeel van de medewerkers van Waasland-Beveren zijn reeds van 17 maart af technisch werkloos gesteld."