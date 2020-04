Tienkamper Van der Plaetsen: "Uitstel van Spelen was een teleurstelling"

“Ik kan dus nog wel iets doen, maar het technische werk zoals polsstokspringen of verspringen dat zit er voorlopig niet in. Ideaal is het zeker niet, maar de meeste atleten zitten nu een beetje in dezelfde situatie.”

Zuid-Afrika heeft net als de meeste Europese landen flink wat maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. “Het land is in lockdown, ook het luchtverkeer ligt plat. Op dit moment is het voor mij dus niet mogelijk om terug te keren naar België, maar ik klaag hier niet”, zegt Van der Plaetsen.

"Uitstel van Spelen was een teleurstelling"

Voor Thomas Van der Plaetsen was het uitstel van de Olympische Spelen een domper. “Ik word al wat ouder en tienkamp is een heel zware sport. Als je dan een goed jaar hebt en de Spelen gaan niet door, dan is dat een teleurstelling. Een blessurevrij jaar is een uitzonderling”, klinkt het.

“Het is jammer dat ik die goeie voorbereiding nu niet kan doortrekken, al blijft ik wel mijn conditie onderhouden en doortrainen. Het EK atletiek ligt voorlopig nog op tafel, dus ik neem het zekere voor het onzekere en werk door.”

“Het is afwachten of een EK in de huidige context realistisch is. Ik hoop wel dat het nog kan doorgaan, anders is het wel een beetje een leeg jaar voor mij. In dat geval zal ik me volop moeten voorbereiden op volgend jaar.”