Thomas Meunier is einde contract: "Als het aan mij ligt, blijf ik bij PSG"

Over 3 maanden loopt het contract van de rechterflankverdediger in de Franse hoofdstad af. Meunier zal er dan 4 jaar aan de slag geweest zijn. Vlak na het EK van 2016 nam PSG hem over van Club Brugge.

"Over enkele maanden ben ik een vrije speler, 28 jaar oud en international bij de nummer 1 van de wereld. Dat kan dus geen slechte aankoop zijn. Clubs hebben hierbij weinig te verliezen en dat weten zij ook wel", verwijst Meunier naar de belangstelling van onder meer FC Barcelona en Borussia Dortmund.

Vooral de Duitse club van Axel Witsel en Thorgan Hazard leek de afgelopen weken erg concreet te zijn, totdat het coronavirus het Europese voetbal "on hold" zette.

"Ik begrijp dat allemaal niet, al die geruchten die circuleren op sociale media. Iedereen sprak over Dortmund, maar ik heb evenveel artikels gezien die me linken aan Tottenham of Inter."