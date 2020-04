Spaanse rechtenhouder: "Voortzetting Primera Division in juli"

Roures verklaart zich nader: "Het essentiële is dit seizoen afwerken. Het is niet zo belangrijk om niet te weten wanneer het volgende seizoen zal beginnen. Als dit seizoen niet eindigt, zal 30 procent van de inkomsten verloren zijn. Als we niet meer voetballen, zal er een financieel verlies van 700 miljoen euro zijn. Het zal niet makkelijk zijn om dat gat te dichten."

Mediapro is een van de grootste audiovisuele groepen in Spanje en beschikt over een deel van de uitzendrechten. Jaume Roures gaf zijn mening op de Spaanse radio Cadena Cope.

Kanttekening: "Eén speler positief in juli en we stoppen"

De mediaman plaatst wel een kanttekening: "Zodra één speler in juli besmet raakt met het coronavirus, moeten we onmiddellijk de handdoek gooien en het seizoen beëindigen. Natuurlijk moeten we alles doen om dat te voorkomen, maar als het gebeurt, is het voorbij."

Spanje is zwaar getroffen door het besmettelijke virus. In het land zijn al meer dan 8.000 doden te betreuren. Het voetbal ligt al sinds 10 maart stil. Spelers van Valencia, Espanyol en Alaves testten positief op corona.

Er zijn nog 11 speeldagen in La Liga, waar Barcelona de koploper is met 2 punten voorsprong op Real Madrid. Roures acht het mogelijk om 11 wedstrijden in 2 maanden te spelen.

Vandaag staat een videoconferentie op het programma met de CEO's van alle 55 lidstaten van de Europese voetbalbond UEFA. Daarin zal de voortgang van de competities besproken worden, net als de gevolgen van de crisis voor spelerscontracten en het transfersysteem.