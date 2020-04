Simone Biles: "Gehuild na nieuws over Spelen, maar is wel juiste beslissing"

Simone Biles had eerder al aangegeven dat Tokio het eindstation zou worden voor haar. Maar nu de Olympische Spelen een jaar uitgesteld zijn door het coronavirus zal de Amerikaanse haar turnpensioen nog even moeten uitstellen.

"Ik heb het nieuws vernomen tijdens een training", vertelt Biles. "Ik weet niet goed wat ik voelde op dat moment. Ik zat daar maar wat. Ik heb gehuild, maar ik besef ook dat het de juiste beslissing was. De gezondheid van iedereen gaat voor."

"Op fysiek vlak verwacht ik geen problemen. Mijn coaches zullen er wel voor zorgen dat ik in topvorm ben. Maar mentaal zal het zwaar worden om er nog een jaartje bij te doen, ook voor andere atleten. De mentale gezondheid is even belangrijk als het fysieke aspect."