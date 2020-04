Rode Duivels: "Quarantaine was even leuk, maar nu..."

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Axel Witsel zitten allemaal onder dak bij Roc Nations Sports. Gisteravond zette het management een livesessie met de Belgische voetballers op poten via Instagram.

Het ging al snel over de kinderen van de Rode Duivels. "Om half 6 zijn die van mij al wakker", grijnst De Bruyne. "Dan spelen we in de tuin, springen we het zwembad in of kijken we Paw Patrol op Netflix."

"Mijn oudste dochter bruist ook van de energie", zegt Witsel "Dan spelen we spelletjes in de tuin. Of gaan we racen in het videospel Mario Kart."